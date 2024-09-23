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استمرار العروض الجوية في سماء المملكة بمناسبة اليوم الوطني

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شهدت سماء المملكة عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية ، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي في عدد من مناطق ومدن المملكة، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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