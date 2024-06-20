شكرا لقرائتكم خبر عن ⁠السعودية تفوق الصين كأكبر مُصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حلت المملكة العربية السعودية محل الصين باعتبارها المصدر الأكثر إنتاجية لأدوات الإقراض والاستثمار في أسواق الديون الدولية بين الأسواق الناشئة. وتخطت بذلك السعودية مسيرة بكين التي استمرت 12 عامًا في القمة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

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