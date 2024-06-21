شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب العام لماركات السيارات الأعلى ترخيصا خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة " هيونداى " قد حصدت المركز الأول للشهر الثانى على التوالى حيث بلغت 1460 مركبة.

وجاءت في المركز الثاني ماركة " شيفوروليه " بواقع 1025 سيارة ، وفى المركز الثالث ماركة " كيا " بواقع 860 سيارة ، وكان المركز الرابع من نصيب ماركة " مرسيدس" بواقع 800مركبة ، وفى المركز الخامس ماركة " تويوتا " بواقع 769، وفي المركز السادس ماركة " شيرى " بواقع 767 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " ام جى " بواقع 693مركبة، في المركز الثامن ماركة " نيسان " بواقع 657 سيارة ، وفي المركز التاسع ماركة " سكودا" بواقع 662 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " ميتسوبيشى" بواقع 436مركبة .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2024 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 27503مركبة وهذا يعنى ارتفاع عن الشهر السابق ( إبريل ) بنحو 6360 مركبة .

كما أكد تقرير مايو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2775مركبة موديل 2021و4491مركبة موديل2022 و4859مركبة موديل 2023 و15352مركبه موديل 2024 و26مركبة موديل 2025 .