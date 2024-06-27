الاقتصاد

الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وانخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% ليتداول عند 1.2623 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.17% إلى 1.1821 يورو.

انخفاض الأسهم البريطانية

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم الأربعاء، على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.27%، ما يعادل 22.46 نقطة، ليصل عند مستوى 8225.33 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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