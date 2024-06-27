شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% ليتداول عند 1.2623 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.17% إلى 1.1821 يورو.

انخفاض الأسهم البريطانية

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم الأربعاء، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.27%، ما يعادل 22.46 نقطة، ليصل عند مستوى 8225.33 نقطة.