شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليونيو 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليارات ريال. وحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.6 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2027. والثانية 53 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2031. والثالثة 2.761 مليار لصكوك تستحق في 2034.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.