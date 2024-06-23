شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لين الخير» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لين الخير للتجارة لمساهميها اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:45) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ 280 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق أحمد الصائغ- عضو مستقل.