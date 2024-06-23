شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج «أسمنت ينبع» و«أسمنت الجنوب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت ينبع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية اليوم الأحد، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

ووفقا لبيان الشركتين على تداول، ستبدأ الشركتان عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر بهذا الخصوص.

وستستمر الشركتان بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأثناء ذلك، تعتزم الشركتان الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد.