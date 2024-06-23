أسواق المدينة المنورة تستقبل رُطب النخيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

تستقبل أسواق ينبع هذه الأيام بواكير الرطب بجميع أنواعه من مزارع ينبع النخل وقراها.

ووثقت “واس” في جولة ميدانية حركة البيع والشراء في سوق التمور والرطب بينبع بحراج الرطب، حيث يشهد سوق ينبع للرطب هذه الأيام جلب كميات من الرطب للسوق بجميع أنواعه كاللونة والربيعة والبرني.

وتتراوح الأسعار حسب النوع والجودة من 10 ريالات إلى 50 ريالاً للصندوق الواحد سعة 3 كيلوجرامات.

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