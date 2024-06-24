أخبار البورصة اليوم الأحد 23-6-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وجيتكس للاستثمار التجارية والصناعية، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.035 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.81%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 106.5 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 119.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 270.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6518 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 15.5 ألف سهم، والثالثة 279.8 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة عدد 138.4 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 20 سهمًا، 56.4 ألف سهم، 51.8 ألف سهم، مليون سهم، 230 ألف سهم، 11.5 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 3 ملايين سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 51.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 10 آلاف سهم.

أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم عصام أحمد حسنين عطية عدد 11.5 ألف سهم بسعر 7.1 جنيه بقيمة إجمالية 81.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.194% إلى 4.341%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بيع المساهم أمجد بسطا خليل عبد الملاك عدد 274.9 ألف سهم بسعر 0.515 جنيه بقيمة إجمالية 1415 جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 15.01% إلى 14.87%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أمان لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2024، وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، صافي مبيعات بلغت 328.4 مليون جنيه مقابل 338.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 46.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 37.1 مليون جنيه.

وحققت شركة آسيك للتعدين "اسكوم"، إيرادات من عقود مع العملاء بلغت 760 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 498.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسائر 936.2 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 66.6 مليون جنيه.

جيتكس

أعلنت شركة جيتكس للاستثمارات الصناعية والتجارية، عن تلقي عرضًا من إحدى أطراف المجموعة المرتبطة لشراء كامل الأسهم المملوكة للشركة في المجموعة الإنجيلزية "بيرد" والتي تمثل 98.15% من أسهم الشركة الإنجليزية، وسيتم انعقاد مجلس إدارة الشركة في أقرب وقت ممكن لدراسة العرض وتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة الإنجليزية.