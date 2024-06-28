سلطات كوريا الجنوبية وسعت قائمة ضوابط التصدير إلى روسيا لتشمل 1402 منتجًا

أعلنت وزارة التّجارة والصّناعة والطّاقة الكوريّة الجنوبيّة، بحسب وكالة "يونهاب"، أنّ توسيعها قائمة ضوابط التّصدير فيما يتعلّق بالإمدادات إلى ​روسيا​ وبيلاروس، بمقدار 243 نقطة، ليرتفع عدد الأصناف وتتّسع القائمة إلى 1402 منتجًا.

وأوضحت أنّه سيتمّ تطبيق قيود جديدة على قطع غيار الأجهزة البصريّة ومعدّات قطع المعادن، مشيرةً إلى أنّ القاعدة العامّة ستكون فرض حظر على الإمدادات، إلّا أنّ الحكومة مستعدّة للنّظر في بعض الحالات الفرديّة، لا سيّما إذا تمّ إبرام الصّفقة قبل الإعلان عن العقوبات الجديدة.

وبحسب الوكالة، من المتوقّع أن تدخل التّغييرات حيّز التّنفيذ بحلول نهاية آب المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات اللّازمة.