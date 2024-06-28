ممثل الرئيس الروسي إلى كابول: العالم بدأ يدرك أن "طالبان" هي السلطة الحقيقية في أفغانستان

أشار ممثّل الرّئيس الرّوسي الخاص إلى ​أفغانستان​، زامير كابولوف (Zamir Kabulov)، تعليقًا عمّا إذا كان المجتمع الدولي قد بدأ يفهم أنّ حركة "​طالبان​" هي السّلطة الحقيقيّة الّتي يجب التّعامل معها، إلى أنّ "طبعًا بدأ الإدراك يصل إليهم. روسيا أدركت ذلك في وقت مبكر جدًّا، وأفضل أن يأتي ذلك متأخّرًا من ألّا يأتي أبدًا".

وعن توقّعات روسيا نتيجة الاجتماع المقبل للممثّلين الخاصّين لأفغانستان، الّذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في الدوحة في الفترة من 30 حزيران الحالي إلى الأوّل من تمّوز المقبل، لفت إلى أنّ "من وجهة نظرنا، سيكون هذا الاجتماع مفيدًا إذا ساهم في استئناف التّعاون الوثيق والبنّاء بين المجتمع الدولي والسّلطات الأفغانيّة، في المقام الأوّل لصالح حلّ التحدّيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الّتي تواجه هذا الشّعب وهذا البلد. نحن سننطلق من هذا الأمر بالذات".