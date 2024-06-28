الامارات | تنتشر بمراكز التسوّق.. استراحات مغطّاة لسائقي درّاجات توصيل الطلبات في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مبادرة جديدة لتوفير استراحات مغطاة لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل، وذلك في مراكز التسوق المنشرة بإمارة أبوظبي، بهدف رفع مستويات السلامة المرورية على الطرق وتحسين بيئة العمل لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل.

وشجّعت اللجنة التي تضم في عضويتها "أبوظبي للتنقل (مركز النقل المتكامل) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة، إدارات مراكز التسوق في إمارة أبوظبي على مشاركتها في تحسين جودة الحياة لسائقي الدراجات العاملين في مجال التوصيل والتخفيف عنهم في الأجواء الحارة من خلال توفير استراحات مغطاة لحمايتهم من الظروف الجوية المختلفة وخاصة خلال فترة الصيف.

وحثّ "أبوظبي للتنقل" إدارات مراكز التسوق على توفير وسائل الراحة الأساسية في تلك الاستراحات وتجهيزها بالمقاعد وثلاجات مياه الشرب ومحطات شحن للهواتف المتحركة، مع توفير سهولة الوصول إلى تلك الاستراحات من قبل العاملين في مجال التوصيل، بحيث يتم إنشاؤها بالقرب من نقاط الاستلام والتسليم المشتركة.

وتأتي جهود اللجنة المشتركة، استكمالاً لمبادرات توفير تصاريح وقوف لأربعة حافلات تم تخصيصها كاستراحات مؤقتة للسائقين في كل من مدينة خليفة، ومنطقة الشامخة، ومنطقة الوثبة، ومدينة العين. إلى جانب توفير استراحات دائمة لهم في أربعة مواقع مختارة بعناية في جزيزه أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة شخبوط.

وتهدف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي من خلال جهودها إلى الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات وخسائر اقتصادية، عبر اقتراح وتنفيذ العديد من القرارات التنظيمية، والمبادرات لتحسين مستويات الحركة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، وتعمل على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة لضمان تنقل سهل وآمن لكافة شرائح مستخدمي الطرق بالإمارة، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وحث مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور حفاظاً على المكتسبات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.