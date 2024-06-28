الأب مونس استنكر مضمون مقالة نسبت اليه عن الشيعة: للاقلاع عن هذا الخطاب غير الحضاري

استنكر الاب يوسف مونس مضمون مقالة نسبت اليه عن الشيعة، ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا تمت بصلة الى روحيته ولا الى فكره المنفتح، ولا الى مساره الداعي الى احترام الاديان وحوار الحضارات، وهو من كان لسنوات عدة خطيبا في أيام عاشوراء التي كان يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح.

وبالمناسبة يدعو الاب مونس الجميع الى الاقلاع عن هذا الخطاب غير المسيحي وغير الحضاري، والمنافي لروح العيش الواحد، لبناء الوطن الواحد، الضابط الكل.