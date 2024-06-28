استنكر الاب يوسف مونس مضمون مقالة نسبت اليه عن الشيعة، ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا تمت بصلة الى روحيته ولا الى فكره المنفتح، ولا الى مساره الداعي الى احترام الاديان وحوار الحضارات، وهو من كان لسنوات عدة خطيبا في أيام عاشوراء التي كان يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح.
وبالمناسبة يدعو الاب مونس الجميع الى الاقلاع عن هذا الخطاب غير المسيحي وغير الحضاري، والمنافي لروح العيش الواحد، لبناء الوطن الواحد، الضابط الكل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب مونس استنكر مضمون مقالة نسبت اليه عن الشيعة: للاقلاع عن هذا الخطاب غير الحضاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.