شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخرت وزارة الإسكان البحث العلمى والتكنولوجيا فى مدن الجيل الرابع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، حيث تم العمل على عدد من المحاور...ونستطرد فى هذا التقرير أبرز المحاور التى سخرت التكنولجيا وهى كالتالى ..

المحور الأول:

1- محور البناء الأخضر والمستدام

2- الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن

3- مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة للظروف البيئية المختلفة

4- ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية

5- تدوير المخلفات

6- استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء

7- تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري

8- الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.

9- الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).

المحور الثانى: تحديث المخططات الاستراتيجية:

كما سعت الإسكان لتحديث المخططات الاستراتيجة للمدن بهدف زيادة مساحة المعمور وحسن استغلال الموارد، وذلك من خلال التخطيط على المستويات المتدرجة (قومى - إقليمي - محلى)، فقد تم على المستوى القومي...

1- الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمحافظات (الأقصر – مطروح – سوهاج – قنا)

2- إعداد التصور التنموي ومخطط استخدامات الأراضي لمنطقة وادي قنا.

3- إعداد المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد

4- إعداد الملف الاستثماري للمشروعات ذات الأولوية لتحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التخطيطية.

المحور الثالث :خرائط معلوماتية

1- على المستوى الإقليمي والمحافظات، تم إعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم "الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى).

2- تحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة.

3- إعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات "BRT".

4- تعزيز وسائل النقل غير الآلى "NMT" بالقاهرة الكبرى.

5- أما على المستوى المحلى (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة

6- إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة.

7- اعتماد الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية.

8- إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.

