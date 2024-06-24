شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التعاونية للتأمين» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31/12/2023، بواقع 1 ريال للسهم الواحد، تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وتبدأ الشركة في توزيع الأرباح 7 يوليو المقبل.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم: شركة كي بي إم جي، وشركة البسام وشركاه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، بأتعاب قدرها 4.185 مليون ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 147.435 سهما بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ونوهت بتمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة.

