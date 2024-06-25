شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية» توافق على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الحفر العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 685 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024، والموافقة على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب وتفويض مجلس الإدارة بالإجراءات اللازمة لذلك.

