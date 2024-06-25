الاقتصاد

«الحفر العربية» توافق على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الحفر العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 685 ألف ريال.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024، والموافقة على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب وتفويض مجلس الإدارة بالإجراءات اللازمة لذلك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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