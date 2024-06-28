تكريم محمد هنيدي في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وقع اختيار إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري على الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد بدير من أجل تكريمهما، بجانب عدد من الشخصيات المسرحية البارزة في افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان التي تنطلق في الفترة من يوم الاثنين 15 وحتى الثلاثاء 30 من يوليو المقبل؛ تقديراً لمشوارهما المسرحي الكبير.

تفاصيل الدورة السابعة عشرة

ومن المقرر أن يعلن المهرجان أسماء باقي المكرمين بجانب محمد هنيدي وأحمد بدير خلال الأيام المقبلة، والمهرجان يُقام برئاسة الفنان محمد رياض، وتحمل الدورة الـ17 اسم الفنانة سميحة أيوب، وقررت إدارة المهرجان عرض فيلم قصير عن سميحة أيوب في حفل الافتتاح يكتبه السيناريست نادر صلاح الدين ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق، ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان القومي للمسرح يُقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة المصرية، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان محمد رياض "رئيساً" والفنان ياسر صادق "مديراً للمهرجان" وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام.

محمد هنيدي يستعد لفيلم الإسترليني

وفى سياق آخر يواصل الفنان محمد هنيدي تحضيرات فيلمه الجديد "الإسترليني" المقرر انطلاق تصويره في سبتمبر المقبل بالسعودية، ولا سيما أنه يقدم بدعم من الهيئة العامة السعودية للترفيه، والفيلم والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ومرشحة لدور البطولة النسائية الفنانة نيللي كريم، فيما يشارك في العمل الممثل السعودي إبراهيم الحجاج.

كما يستعد الفنان محمد هنيدي لتقديم مسرحية "ميوزيكال سكول" من جديد في المملكة العربية السعودية، على مسرح بكر الشدي، وذلك ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض، في الفترة من 20 حتى 24 من يوليو المقبل، وذلك بعدما شهدت المسرحية عرضها الأول في السعودية في الفترة من يوم 24 من فبراير حتى 4 من مارس الماضي.

أما الفنان أحمد بدير فيعمل على تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "جودر 2" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025، ويشارك بدير في بطولة العمل إلى جانب ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ووفاء عامر، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وهنادي مهنا، ومحمود البزاوي، وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

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