شكرا لقرائتكم خبر عن «رعاية» توقع عقدا مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أمس، عقدا مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، لتقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 22 أبريل الماضي، ترسية منافسة تقديم خدمات لمرضى طويلي الإقامة مع مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية.

وأضافت أن توقيع العقد جاء بعد استكمال كافة الشروط النظامية، وسيتم تنفيذ العقد من تاريخ التوقيع.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في الربع الثالث لعام 2024.