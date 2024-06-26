شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 117 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.6%، ليصل إلى 11656 نقطة، وبتداولات بلغت 5.463 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 287.585 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.009 تريليون ريال.انخفضت أسهم 117 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 109، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مياهنا، ورسن، وجي آي جي، والإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أديس، والأبحاث والإعلام، وأكوا باور، وعطاء، والبلاد، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 26355 نقطة، وبتداولات بلغت 96.608 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.154 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.287 مليار ريال.وارتفعت أسهم 37 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 91 شركة مدرجة في السوق الموازية.