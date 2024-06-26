شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة تداول»: إتمام الاستحواذ على 32.6% في «دي إم إي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6% كحصة إستراتيجية في شركة (دي إم إي) القابضة المحدودة، اليوم.
وكانت مجموعة تداول السعودية القابضة قد أعلنت على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 6 رجب 1445هـ (الموافق 18 يناير 2024م)، توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.
واستثمرت المجموعة ما يقارب 107 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6٪ في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.
وستمول الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية القائمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي أعلن عنها على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 20 رجب 1445هـ (الموافق 1 فبراير 2024م).
وكانت مجموعة تداول السعودية القابضة قد أعلنت على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 6 رجب 1445هـ (الموافق 18 يناير 2024م)، توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.
واستثمرت المجموعة ما يقارب 107 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6٪ في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.
وستمول الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية القائمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي أعلن عنها على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 20 رجب 1445هـ (الموافق 1 فبراير 2024م).