شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن إدراج أدوات الدين تتضمن: زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 53,002,000 ريال ليصل إلى 17,686,676,000 ريال.

وأضافت أنها تشمل: زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 2,761,000,000 ريال ليصل إلى 41,296,150,000 ريال.

ونوهت بزيادة في إصدار رقم 10-07-2017 (رمز تداول: 5245) بقيمة 1,600,000,000 ريال ليصل إلى 3,700,000,000 ريال.

وأشارت إلى أن إدراج الزيادة سيكون ابتداءً من يوم الخميس 27/06/2024 م. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (4,414,002,000) ريـال.وقالت تداول: إن إدراج أدوات الدين تتضمن: زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 53,002,000 ريال ليصل إلى 17,686,676,000 ريال.وأضافت أنها تشمل: زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 2,761,000,000 ريال ليصل إلى 41,296,150,000 ريال.ونوهت بزيادة في إصدار رقم 10-07-2017 (رمز تداول: 5245) بقيمة 1,600,000,000 ريال ليصل إلى 3,700,000,000 ريال.وأشارت إلى أن إدراج الزيادة سيكون ابتداءً من يوم الخميس 27/06/2024 م.