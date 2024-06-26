شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة «الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية استقالة 3 أعضاء بمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عضو مجلس الإدارة نائل سمير فايز (عضو غير تنفيذي) تقدم بالاستقالة من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 18/12/1445 هـ الموافق 24/06/2024م، بسبب ظروفه الخاصة.

وأضافت أن عضو مجلس الإدارة المهندس بدران حمود البدران (عضو مستقل) تقدم بالاستقالة من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 18/12/1445 هـ الموافق 24/06/2024م، بسبب ظروفه الخاصة.

وأشارت إلى أن عضو مجلس الإدارة زياد عبداللطيف البراك (عضو مستقل) تقدم بالاستقالة من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 18/12/1445 هـ الموافق 24/06/2024م.

وأوضحت الشركة أن استقالة زيادة البراك بسبب الادعاء بعدم التزام اجتماعات مجلس الادارة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأكدت الشركة أن الاستقالات الثلاث مخالفة للمادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة التي نصت على: ( تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الادارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.).

وأكدت الشركة للمساهمين طالبي عزل العضو نائل فايز أن استقالته لا تلغي التصويت على بند رفع دعوى المسؤولية عليهما في الجمعية العامة المنعقدة اليوم.

وتحتفظ الشركة بحقها كاملا في الرجوع على أي مخالفة صدرت من الأعضاء المستقلين.

