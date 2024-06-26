شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع اليوم الأربعاء.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليصل إلى 1.867 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت 5.2 مليارات جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.87% ليبلغ 27500 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.51% مسجلًا 6175 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.77% لينهي التعاملات عند مستوى 8958 نقطة.