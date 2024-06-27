شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع طفيف في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بواقع 8.89 نقطة، أو 0.16%، ليصل إلى 5478.19 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.01 نقطة، أو 0.48%، مسجلًا 17802.66 نقطة عند الإغلاق.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 17.43 نقطة، أو 0.04%، لينهي التداول عند 39129.59 نقطة.