شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الأولى»: اتفاقية مع «التنمية الصناعية» بـ150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المطاحن الأولى على اتفاقية تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية والمساهمة في توسع ونمو الشركة.

وأوضحت أن تاريخ الحصول على التمويل 1445-12-19 الموافق 2024-06-25.

وأشارت إلى أن مدة التمويل 24 شهراً، ويتم السداد على أربعة أقساط متساوية.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي: ضمان التمويل بموجب سندات لأمر بكامل قيمة التمويل.

ونوهت بإعلان تطورات جوهرية تتعلق بتسهيلات التمويل من الصندوق وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة.