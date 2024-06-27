الاقتصاد

«المطاحن الأولى»: اتفاقية مع «التنمية الصناعية» بـ150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المطاحن الأولى على اتفاقية تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بقيمة 150 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية والمساهمة في توسع ونمو الشركة.
وأوضحت أن تاريخ الحصول على التمويل 1445-12-19 الموافق 2024-06-25.
وأشارت إلى أن مدة التمويل 24 شهراً، ويتم السداد على أربعة أقساط متساوية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي: ضمان التمويل بموجب سندات لأمر بكامل قيمة التمويل.
ونوهت بإعلان تطورات جوهرية تتعلق بتسهيلات التمويل من الصندوق وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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