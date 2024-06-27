شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عند 2299 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لمسار البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.74 دولارا، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1007.33 دولارا، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 930.39 دولارا.