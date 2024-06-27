شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية»: إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق.

وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 24 يونيو الحالي صيانة المؤشرات للربع الثاني 2024م.

والمؤشرات المضافة هي:

1. شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

2. شركة يقين المالية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

3. شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).