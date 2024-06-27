الاقتصاد

«تداول السعودية»: إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول »: إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إضافة أسهم 3 شركات إلى مؤشرات السوق.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 24 يونيو الحالي صيانة المؤشرات للربع الثاني 2024م.
والمؤشرات المضافة هي:
1. شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
2. شركة يقين المالية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
3. شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا