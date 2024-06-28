أسعار النفط ترتفع وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات.. وخام برنت يسجل 86.54 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي رغم المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أغسطس المقبل، التي تنتهي صلاحيتها اليوم 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86.54 دولار للبرميل.

كما زاد عقد برنت لشهر سبتمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 85.44 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.98 دولار للبرميل.

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