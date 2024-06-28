محافظ المندق يدشّن فعاليات مهرجان “حبوب بلادي واللوز” في نسخته الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن محافظ المندق قاسم بن سعيد آل محسن أمس, فعاليات مهرجان حبوب بلادي واللوز في نسخته الثانية, بمشاركة 20 عارضًا والعديد من الجهات الحكومية, ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن محافظة المندق تتميز بتوفر منتجات الحبوب بمختلف أنواعها, مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى دعم زراعة الحبوب واللوزيات لإعادة إحياء الأراضي الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار حيث تعد إحدى المحاصيل الأصيلة بالمنطقة، كما تقدم الوزارة عدة برامج لدعم الحبوب واللوز من خلال برنامج ريف, وأيضًا برنامج الزراعة العضوية, وبرنامج إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وجميع هذه البرامج تقدم دعمًا ماليًا وعينيًا غير مسترد؛ وذلك لدعم التنمية الزراعية المستدامة لرفع مستوى الناتج المحلي من المحاصيل الغذائية وبلوغ الأمن الغذائي.

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