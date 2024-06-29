شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 2.4 مليار جنيه أرباحًا نقدية خلال 23 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى يوم 23 من شهر يونيو، ليرتفع إجمالي حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 30.8 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع، صرفت شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والشمس للإسكان والتعمير، كوبونات نقدية بقيمة 0.067 جنيه، 1.25 جنيه، 0.15 جنيه، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.



