شكرا لقرائتكم خبر «سال» تقدم خدمات مناولة الشحن الجوي لشركة طيران الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سال للخدمات اللوجستية عقد تقديم خدمات مع شركة طيران الصين، حيث تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية التزام وحرص «سال» على توسيع خدمات مناولة الشحن الجوي وتعزيز وجودها في سوق الخدمات اللوجستية العالمية.

وبموجب العقد، ستوفر شركة «سال» خدمات شاملة لمناولة الشحنات الجوية لشركة طيران الصين، وتقديم خدمات الربط البري بين جميع محطات سال في مطارات المملكة العربية السعودية ووجهات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانة «سال» كشريك موثوق به في صناعة الطيران ورائد لوجستي وطني.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح «تؤكد هذه الشراكة على تفاني سال في توفير خدمات عالية المستوى وتعزيز الشراكات القوية مع شركات الطيران العالمية الرائدة، ولا شك أن العمل مع طيران الصين سيعزز من حرصنا على تحقيق الامتياز في تحسين عمليات الشحن وتقديم القيمة المضافة لعملائنا».

من جهته أكد العضو المنتدب، المدير العام لشركة طيران الصين ون تشيدونغ، أن الشراكة مع سال تمثل خطوة استراتيجية لشركة Air China لتعزيز قدراتنا في مناولة الشحنات في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرة سال لتقديم خدمات فعالة وسلسة لعملائنا.

تعد شركة سال للخدمات اللوجستية إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول اللوجستية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وتتخصص في مناولة الشحن الجوي والتخزين والحلول اللوجستية.