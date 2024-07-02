شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تخس في الصيف مش محتاج تروج جيم.. 5 تمارين هتساعدك من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الحفاظ على النشاط أثناء حرارة الصيف أمرًا صعبًا بسبب عوامل مثل الطقس الذي يؤثر على روتين التمرين في الهواء الطلق، وتوفر التمارين في الأماكن المغلقة بديلاً آمنًا لمنع المشكلات المرتبطة بالحرارة مثل الجفاف وحروق الشمس والإجهاد الحراري الناجم عن ارتفاع الرطوبة ومستويات الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يوضحه موقع "Healthline".

فيما يلي.. التمارين الرياضية التي يمكنك القيام بها في المنزل:تدريب القوة باستخدام وزن الجسم

إذا كنت تتطلع إلى ممارسة التمارين في المنزل والبقاء في الداخل ولكن ليس لديك أي معدات في المنزل، فإن أفضل تمرين يمكنك القيام به هو التمرين الذي يعتمد على وزن جسمك مثل تمارين القرفصاء، والضغط، حيث تعمل هذه التمارين على تحسين كتلة العضلات وكثافة العظام وتحسين قوتك بشكل عام.

تمارين القلب الثابتة

إن ممارسة التمارين الرياضية القلبية مهمة دائمًا للتركيز على لياقتك البدنية من الداخل، فإذا كنت تستمتع بالمشي أو الجري أو ركوب الدراجات في الهواء الطلق، ولكنك لا تستطيع ذلك خلال حرارة الصيف، فإن أفضل طريقة لمحاكاة تجربة ركوب الدراجات أو الجري في الهواء الطلق هي الاستثمار في دراجة ثابتة أو جهاز مشي أو جهاز جري، هذه الخيارات يمكن أن تساعد في رفع معدل ضربات قلبك وتساعد في دمج التمارين القلبية الوعائية في روتينك، كما أنها ستساعدك على البقاء على المسار الصحيح عندما تقرر العودة للتمرين الخارجي.

تمارين القلب بوزن الجسم

في حالة عدم وجود أي معدات ثابتة لتمارين القلب، ولكنك لا تزال ترغب في دمج تمارين القلب في روتينك للتركيز على صحة قلبك، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هى إضافة تمارين القلب لوزن الجسم إلى روتينك، مثل تمارين بيربي، وقفزات القرفصاء، وغيرها، وتعمل كل هذه التمارين على رفع معدل ضربات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية وإشراك عضلات متعددة في نفس الوقت لتقوية جسمك بشكل فعال.

تمارين القوة باستخدام الأوزان

إن تضمين تدريبات القوة يساعدك على تحسين كتلة العضلات وتقليل دهون الجسم، فإذا كان بإمكانك استخدام الدمبل للتمرين في المنزل، فيمكنك رفع مستوى تمرينك عن طريق زيادة الوزن فوق وزن جسمك.

الرقص أو التمدد أو اليوجا

في نهاية المطاف، الحركة هي أهم ما يجب أن تتضمنه في روتينك اليومى للحفاظ على صحتك خلال فصل الصيف أيضًا، فيمكنك القيام بتمارين بسيطة مثل الرقص التي تُحسن ايضًا من عمل القلب، أما إذا كنت ترغب في العمل على مرونتك وقوتك وتوازنك، فإن اليوجا هي خيار رائع يمكنك القيام به في المنزل، إن مجرد التمدد قليلاً كل يوم أو تحريك جسمك له فوائد كبيرة بشكل عام.