شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لعدة مناطق فى غزة باليوم الـ270 من العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار شنه جيش الاحتلال الاسرائيلى على عدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد 8 مواطنين وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من مدينتي خان يونس ورفح.

واستشهد طفل في قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو جلالة في أرض أبو مهادي شمال غرب مخيم النصيرات.

وتابع، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال استهدف منازلا للمواطنين في منطقة الفخاري وقيزان رشوان وحي المنارة والضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن مواطنين تمكنوا من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية في عمارة الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة، إثر استهدافها بقصف إسرائيلي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، والشرقية من مدينة رفح.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال حاصر منازل المواطنين في شوارع مختلفة من حي الشجاعية الذي يتوغل به لليوم السادس على التوالي، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، فيما استهدف قصف صاروخي إسرائيلي محيط شركة الكهرباء ومحيط جسر وادي غزة ومنطقة المغراقة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس يتكدس بأعداد كبيرة من المصابين بعد إخطار الاحتلال المواطنين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87.060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.