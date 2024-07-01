شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سبيماكو» توافق على تعديل مادتين من نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

وشملت النتائج: الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف أخرى. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثالث)الذي عقد أمس الأحد.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).وشملت النتائج: الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف أخرى.