الاقتصاد

عمومية «سبيماكو» توافق على تعديل مادتين من نظام الشركة الأساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثالث)الذي عقد أمس الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
وشملت النتائج: الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف أخرى.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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