تراجع نسبة البطالة في السعودية خلال الربع الأول من 2024.. إليك التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرضت قناة “العربية” التفاصيل بالأرقام لتراجع نسبة البطالة في السعودية خلال الربع الأول من 2024.

وذكرت أن معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 7.6% خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وبينت أن التقرير كشف كذلك عن ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأول من 2024، حيث بلغ 51.4%.

وأفادت بأن مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفع بنسبة 35.8%.

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