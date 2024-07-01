شكرا لقرائتكم خبر عن 1.752 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، أن الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج بلغت في شهر مايو الماضي نحو 1.752 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقابل 1.658 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج ارتفعت على أساس شهري في مايو الماضي بنسبة 5.1%، مقارنة بـ 1.667 تريليون ريال في شهر أبريل 2024. استثمارات الأوراق المالية في الخارج بحسب النشرة فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغ في شهر مايو 1.003 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 997.487 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقا للنشرة فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج انخفضت على أساس شهري خلال شهر مايو الماضي، بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، مقارنة بـ 1.006 تريليون ريال في شهر أبريل الماضي.

وأفادت النشرة بأن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في شهر مايو الماضي نحو 657.701 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 16%، مقارنة بـ 566.908 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، بينما ارتفع بنسبة 15.6%، على أساس شهري، مقارنة بـ 569.011 مليار ريال في شهر أبريل 2024. وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد وأشارت إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر مايو 2024، نحو 12.719 مليار ريال، منخفضا بنسبة 13.9%، مقابل 14.779 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل 13.367 مليار ريال في شهر أبريل الماضي.

وبلغت حقوق السحب الخاصة في شهر مايو الماضي نحو 77.684 مليار ريال، مقابل 77.430 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و77.284 مليار ريال في شهر أبريل 2024، مرتفعة على أساس سنوي وشهري بنسبة 0.3%، و0.5% على التوالي.