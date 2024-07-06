شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.43 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.1348 روبلا.

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 58.64 كوبيكا ليبلغ 95.57 روبلا، بينما رفع سعر اليوان الصيني إلى مستوي 12.0058 روبلا، بزيادة قدرها 1.62 كوبيك.