شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم لمراجعة منظومة التشغيل وترشيد استهلاك الوقود والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الاثنين فى زيارة مفاجئة إلى المركز القومى للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية، وذلك فى مستهل جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل ومحطات التوليد والتوزيع.

وأكد عصمت فى بيان له اليوم، أن هناك مراجعة دقيقة وتفصيلية لمنظومة تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء تشمل متابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا ان المراجعة تشمل محطات المحولات وشبكات التوزيع وكافة المراحل الذى يمر بها التيار الكهربائي وصولا للمشتركين ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحسين الجودة وتحقيق الاستمرارية وخفض الفاقد بمختلف أنواعه على كافة الجهود وخاصة فى شركات التوزيع، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة

قال الدكتور عصمت إن المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومى للوقوف على الواقع الفعلى والتصدى للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها، مشيرا إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



