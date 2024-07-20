الامارات | الإمارات تتيح 8 أنواع من تأشيرات الإقامة للأجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية أن صلاحية تأشيرة الإقامة تختلف باختلاف نوعها، وحسب الضامن، مستعرضة في تقرير لها ثمانية أنواع من تأشيرات الإقامة التي توفرها الدولة للأجانب، وكيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة إذا كان الشخص يعمل داخل دولة الإمارات أو خارجها، أو إذا كان متقاعداً أو يدير أعمالاً في الدولة، أو كان يدرس في الإمارات أو يرغب في إحضار أفراد أسرته للعيش معه.

الإقامة الذهبية

تتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية. وتشمل فئات التأشيرة المستثمرين، وروّاد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، وروّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

التأشيرة الزرقاء

نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات، سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها.

وتستهدف «الإقامة الزرقاء» بشكل خاص الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.

ويمكن للمؤهلين بالحصول على الإقامة الزرقاء، التقديم مباشرة من خلال صفحة الخدمات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.

الإقامة من أجل العمل

كي تحصل على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات من أجل العمل أمامك ثلاثة اختيارات، هي تأشيرة العمل العادية، وتأشيرة الإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.

وتصدر تأشيرة العمل العادية للأجانب العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي والمناطق الحرة، بينما تصدر تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة خمس سنوات، أما النوع الأخير من تأشيرات الإقامة من أجل العمل فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

الإقامة من أجل العمل عن بُعد

تسمح تأشيرة العمل الافتراضي للأجنبي الذي يعمل خارج دولة الإمارات بالإقامة والعيش هنا بشكل قانوني.

وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد وتمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة وفقاً للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة.

الإقامة لتأسيس الأعمال

تتيح دولة الإمارات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة. وتم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة التي كانت مدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وتتضمن متطلبات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين ما يلي: الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وفي حال كان الأجنبي في أكثر من رخصة يؤخذ في الاعتبار إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

الإقامة للدراسة

يمكن للطالب الإقامة في دولة الإمارات بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيم في دولة الإمارات أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها في دولة الإمارات. كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.

إقامة الوافدين المتقاعدين

يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات.

الإقامة لأفراد الأسرة

يجوز للمقيم سواء كان موظفاً أو مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات. وحالياً، تم استبدال شرط المهنة بالدخل، وهو ما يتطلب فقط راتباً بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتباً قدره 3000 درهم وسكن.

ومن شروط إصدار تأشيرة الإقامة أيضاً، أو تجديدها، خضوع أفراد الأسرة كافة، ممن هم فوق سن الـ18، لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة.

• طلب الإقامة متاح للمتقاعد ومن يدير أعمالاً في الدولة وللطالب الدارس في الإمارات والراغب في إحضار أسرته.

• التقرير بيّن كيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة إذا كان الشخص يعمل داخل الدولة أو خارجها.