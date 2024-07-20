شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يغلق على أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا عند الإغلاق مع عمليات بيع للأسهم التقنية.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول على انخفاض 0.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، متكبداً خسارة أسبوعية هي الأكبر منذ بداية العام الجاري.وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم السفر والترفيه 2.1%، متأثراً بتراجع سهم إيفولوشن السويدية 8.3%.فيما هبط المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 2.1%.وفقد مؤشر أسهم التكنولوجيا 1% في نهاية التداولات، مسجلاً أسوأ أداء بين القطاعات على أساس أسبوعي بخسارة بلغت 9%.