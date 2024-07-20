الامارات | موعد جديد لكأس دبي العالمي 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل يوم السبت الخامس من أبريل المقبل موعداً جديداً لكأس دبي العالمي بدورته لعام 2025، وكشف عن إضافة يومين إلى برمجة كرنفال سباقات دبي للموسم 2024-2025 ليشمل 16 أمسية للسباقات، وكذلك عن شعار وهوية جديدة لكرنفال سباقات دبي بحيث تتلاءم مع التوجهات المعاصرة والرؤية المتجددة للحدث.

وقال النادي في بيان أمس: «كأس دبي العالمي، الذي اكتسب شهرة عالمية واسعة كواحد من أبرز المناسبات الرياضية والاجتماعية في روزنامة سباقات الخيل العالمية سيُقام في نسخته الـ29 على مضمار ميدان العالمي يوم السبت الخامس من أبريل 2025، أي بعد أسبوع من موعده المعتاد، ليُشكل بالتالي ختام أسبوع متميز من الاحتفالات بعيد الفطر المبارك على مستوى الدولة».

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «في إطار الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصل كأس دبي العالمي إلى آفاق جديدة من الرقي، ولا يقتصر تأثير شغف والتزام سموه بهذه الرياضة على رفع مكانة الكأس فحسب بل يسهم أيضاً في وضع دبي بقوة على خارطة سباقات الخيل العالمية، فيما أثمرت جهود سموه المخلصة في ترسيخ التعاون الدولي بين أطراف الصناعة، وجمعت بين الخيول الأفضل، وعززت وتيرة نمو وتطور هذه الرياضة».

وأضاف: «يتجلى اهتمام فارس العرب بصناعة السباقات من خلال إنشاء مرافق خدمية حديثة، وطرح تصورات لسباقات مبتكرة، ودعم برامج التربية والتدريب التي أسفرت بدورها عن بروز منافسين عالميين، فيما يمتد أثر سموه إلى ما وراء مضمار السباق، للتأثير على المشهد الثقافي والاقتصادي الأوسع لدبي، وجعلها وجهة رئيسة لعشاق ومحترفي سباقات الخيل على مستوى العالم».

• 20 ديسمبر المقبل موعد الأمسية الأولى «فيستف فرايداي».

• 24 يناير 2025 موعد الأمسية الثانية «فاشن فرايداي».

• 1 مارس 2025 موعد الأمسية الثالثة «سوبر ساترداي».