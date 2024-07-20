الامارات | افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان افتتاح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد - منطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين في منطقة الظفرة، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.

وتشمل الخدمات التي يقدمها الفرع للمتعاملين: خدمات المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية. ويستقبل الفرع المتعاملين من الإثنين إلى الخميس، من السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، والجمعة من السابعة إلى 11:30 صباحاً.

كما يمكن للمستفيدين من خدمات الهيئة تقديم طلبات الخدمات السكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، المنصة الرقمية التفاعلية الرديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، التي تضم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.