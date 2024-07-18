شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للكلف والبقع... الكركم والنشأ يقضي على البقع والكلف ويجعل البشرة مشرقة.. (طريقة التحضير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل قمت بتجربة دلكه الكركم مع النشا من قبل إذا كانت الإجابة لا فتأكدي أن من اليوم لا تستطيعين الابتعاد تماما عن هذه الوصفة البسيطة جدا والطبيعية والتي تمتلئ ببعض العناصر المفيدة جدا للبشرة كما أنها تقضي نهائيا على البقع والكلف تساعد أيضا على التخلص من تقدم العمر وتعمل أيضا على التخلص من تصبغات أشعة الشمس فوق بنفسجية، كل ما تقومين به هو أن تبدأي بتحضير هذه الدلكة بالطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال.

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الكركم والنشا تحتوي هذه الوصفة على بعض العناصر الغذائية والمتميزة على الإطلاق التي يستفيد منها البشرة، واليدين، والجسم بالكامل وذلك لأنها تحتوي على المعادن وتحتوي على معظم الفيتامينات بل إنها تقضي على الالتهابات والحكة وتساعد أيضا على تقوية الدورة الدموية في الجسم المكونات اثنان ملعقة من الكركم. ملعقة من السكر البني. ملعقة من عسل النحل. ملعقتان من الحليب البودر. ملعقة من عصير الخيار . ملعقتان من الجلسرين. ماء الورد. نصف ملعقة من عصير الليمون خطوات عمل دلكة الكركم والنشا بعدما تعرفنا معًا على كل المكونات اللازمة لتحضير تلك الدلكة التي من شأنها أن تقوم بتفتيح لون البشرة، وكذلك إعطائها الإشراقة والحيوية، يمكننا أن نتعرف على خطوات تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وفيما يلي تلك الخطوات الخاصة بتحضيرها: الخطوة الأولى: يجب أن تقوم بغسيل البشرة بشكل جيد. الخطوة الثانية: نبدأ بتحضير وعاء واسع ونضع فيها الكركم. الخطوة الثالثة: يتم اضافة النشا مع مزج المكونات بشكل جيد. الخطوة الرابعة: ضيفي ماء الورد

. الخطوة الخامسة: اخلطي جميع المكونات بطريقة جيدة، وعندما تتجانس قومي بإضافة عصير الليمون وعصير الخيار والجلسرين والحليب البودر. بتطبيق هذه الوصفة على بشرتك وعلي اليدين والرقبة، ومن ثم سوف تحصلين على أفضل النتائج التي ترغبين فيها، وسوف تلاحظين أيضًا الفرق في بشرتك، ولكن لا بد من أن تقومي بالمواظبة على تكرار تلك الوصفة، حتى تحصلين على النتائج التي تحلمين بها، ومن المعروف أن تلك الدلكة من أفضل

وداعا للكلف والبقع...الكركم والنشأ يقضي على البقع والكلف ويجعل البشرة مشرقة..(طريقة التحضير).