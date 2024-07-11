شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" تترقب بيانات التضخم الأمريكى لتحديد مسار سوق العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع كوين ديسك الإخبارى المختص فى العملات الرقمية، أن عملة بيتكوين تترقب بيانات التضخم الأمريكى وسوق السندات المقرر صدورها فى وقت لاحق من اليوم الخميس، لتحديد مسار سوق العملات الرقمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظهر البيانات تقدمًا مستمرًا على جبهة التضخم ، مما يعزز حالة تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويتوقع أن تظهر البيانات أن تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو الماضي ، بعد أن ظلت ثابتة في مايو الماضي ، ما قد يؤدي لارتفاع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإنهم يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا بنسبة 0.2% مقارنة بمايو و3.4% منذ يونيو من العام الماضي.

وأوضح الاقتصاديون أنه في حال تطابق الرقم الفعلي مع التقديرات، فإنه سيؤكد التقدم المستمر نحو هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 2% ويمهد الطريق للبنك لبدء دورة خفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها خلال العام الجاري.

وأضاف (كوين ديسك) أن احتمالات خفض أسعار الفائدة ستكون إشارة جيدة للعملة المشفرة الرائدة "بيتكوين" على تمديد انتعاش أسعارها من أدنى مستوياتها في 5 يوليو عند حوالي 53 ألف و500 دولار.

