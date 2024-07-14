عبد الهادي بن خضر الزهراني : بمساحة 50 ألف متر .. ارتقاء جدة العقارية تطلق أحدث مشروعاتها العقارية مخطط زهرة ذهبان المتكامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أعلنت شركة ارتقاء جدة العقارية، صباح اليوم، إطلاق البيع في أحدث مشروعاتها العمرانية مخطط زهرة ذهبان المتميز رقم ٦٢٦/ج /س كأحدث مخططات الضاحية الشمالية لمحافظة جـدة، وفي موقع متميز وعلى أرض مستوية صالحة للبناء.

وأوضح الأستاذ عبد الهادي بن خضر الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة ارتقاء جدة العقارية في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ أن المشروع يتربع على مساحة إجمالية قدرها 50000 م موزعة على عدد 52 قطعة ويحاط بأربع شوارع رئيسية للمخطط عرضها 52م , 30م، 25 م, 16 م وبنظام بناء فلل سكنية من دورين.

كما يتميز كونه أحدث المخططات المطورة وفقا للإشتراطات الفنية عالية الجودة حيث يُعد وجهة سكنية مكتملة الخدمات فهو مخدوم ببنية تحتية متكاملة للصــــرف الصحي والمـــــــياه والكــــهرباء و الهاتف وأيضا شبكة ألياف بصرية ومضخات الدفاع المـدني وتصريف مياه السيول وتكسو شوارعه طبقه أسفلتية مصممة و منفذة على أعلى مستويات التخطيط العمراني للأحياء مع رصف كافة الطرق و تزويدها بالإنارة وبه حديقة مميزة و ألعاب للأطفال و مسجد و ذلك بهدف توفير أعلى مستويات جودة الحياة للملاك و المستثمرين فيه وبأسعار في متناول الجميع و أضاف الأستاذ عبد الهادي بن خضر الزهراني في بيانه

أن مدينة جدة شهدت في الآونة الأخيرة نهضة تطويرية شاملة تُعد الأكبر في تاريخها، وذلك عبر إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تنظيمها ومشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز و قطار الحرمين بالإضافة إلى مشاريع ترفيهية ضخمة في الشمال الغربي للمدينة و أضاف أن السوق العقاري في المملكة الـــعربية السعودية يتجه إلـــــى الضــــواحي السكنية التي تتميز بقربها من الـمدن الرئيــــسية وبُــــعدها عن الإكتــــظاظ السكاني وازدحام الطرق وأيضا الأسعار المناسبة للجــميع لغــرض تـــملك

الأرض أو الســـــكن حيــث أن الأسعار اليوم تعـد باهظة في قلــب المــــدن الرئيسية كمدينة جده ويتميز مخطط زهرة ذهبان بأنه أحدث مخططات الضاحية الشمالية لمحافظة جدة ذات الموقع الجمـيل الهاديء وبـأرض مستوية صالحة للبناء .

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