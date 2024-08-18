شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان الآلاف من الكهرباء.. الإعصار "إرنستو" يجتاح "برمودا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاح الإعصار إرنستو، إقليم "برمودا" اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وهذا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي. عاصفة خطيرة وفيضانات وحذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة خطيرة وفيضانات، وضرب الإعصار - المصنف من الفئة الثانية على مقياس سافير-سمبسون - اليابسة الساعة 08,30 ت غ.

وصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 137 كلم في الساعة، ومن المتوقّع أن يبلغ منسوب الأمطار في برمودا ما بين 150 و225 ملم. حدوث فيضانات ساحلية كبيرة في برمودا وحذر المركز الأمريكي للأعاصير في بيان له، من حدوث فيضانات ساحلية كبيرة في برمودا، وأمواج عاتية ومدمّرة بسبب الإعصار.

وتهدد تلك الحالة حياة السكان، ولا سيما المناطق المنخفضة في الجزيرة.

ويتوقّع المركز أنه يتّجه الإعصار إرنستو نحو الشمال الشرقي، وأن يضرب محيط نيوفاوندلاند أو شرقها في الشرق الكندي ليل الاثنين.