شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. تفاصيل مشاركة الكشافة السعودية في المؤتمر الكشفي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية؛ في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43، الذي بدأ فعالياته بالقاهرة اليوم؛ ويستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، بمُشاركة أكثر من 2000 منتمٍ للكشافة يمثلون 176 دولة ويستمر حتى 23 أغسطس الحالي.

ويتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات، ومن أهمها السلام والاستدامة وقيادة الشباب وحقوق الإنسان والتعليم غير الرسمي، بهدف إلهام قيادة الجمعيات الكشفية الوطنية من خلال المحادثات الرئيسة وجلسات ورش العمل التي سيشهدها المؤتمر. المؤتمر الكشفي العالمي وتُشارك الكشافة السعودية خلال المؤتمر بمعرض كشفي يُجسد النهضة الكشفية في المملكة، كما يعرض الوفد في اليوم العالمي لتبادل الثقافات نماذج من العادات والتقاليد في المملكة، وستقدم الجمعية خلاصة تجربتها في العديد من محاور المؤتمر خلال ورش العمل.

وسيتخذ المؤتمر خلال انعقاده، عدداً من القرارات التي ستوجه الحركة الكشفية خلال السنوات الثلاث القادمة وما بعدها؛ وسيُنتخب أعضاء اللجنة الكشفية العالمية القادمة، ويتم اختيار المستضيفين للأحداث الكشفية العالمية المقبلة، بما في ذلك المؤتمر الكشفي العالمي الرابع والأربعين عام 2027، والمناظرة الكشفية العالمية السابعة عشرة عام 2029، والمخيم الكشفي العالمي السابع والعشرين عام 2031.

ويُشارك في المؤتمر شركاء من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الوليد للأعمال الخيرية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيسيف، والجمعية العالمية للمرشدات والكشافة، ومنظمة الجيل غير المحدود، ومؤسسة اقتصاد التعلم، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

