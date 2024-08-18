شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار على المهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطارًا خفيفة.

و تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظة المهد. طقس المدينة المنورة وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وكان المركز أشار إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض وعدة محافظات.