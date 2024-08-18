شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليون شخص يعانون من الجفاف في جنوب القارة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

ظاهرة النينيو

الدمام - شريف احمد - يعاني نحو 68 مليون شخص في جنوب القارة الإفريقية من آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو.وبحسب مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، فإن تلك الظاهرة أتلفت المحاصيل في أنحاء المنطقة.كما أثّر الجفاف الذي بدأ في مطلع 2024 على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ما أحدث نقصًا في الأغذية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الأشمل.وأوضح الأمين التنفيذي لمجموعة التنمية إلياس ماجوسي، إن نحو 68 مليون شخص، أو 17% من سكان المنطقة، في حاجة إلى المساعدات.وتحدث ظاهرة النينيو، حينما يغيّر الاحترار غير الطبيعي للمياه في شرق المحيط الهادي أنماط الطقس العالمية.