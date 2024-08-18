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68 مليون شخص يعانون من الجفاف في جنوب القارة الإفريقية

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واس - تونس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يعاني نحو 68 مليون شخص في جنوب القارة الإفريقية من آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو.
وبحسب مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، فإن تلك الظاهرة أتلفت المحاصيل في أنحاء المنطقة.

ظاهرة النينيو

كما أثّر الجفاف الذي بدأ في مطلع 2024 على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ما أحدث نقصًا في الأغذية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الأشمل.
وأوضح الأمين التنفيذي لمجموعة التنمية إلياس ماجوسي، إن نحو 68 مليون شخص، أو 17% من سكان المنطقة، في حاجة إلى المساعدات.
وتحدث ظاهرة النينيو، حينما يغيّر الاحترار غير الطبيعي للمياه في شرق المحيط الهادي أنماط الطقس العالمية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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