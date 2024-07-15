شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية عقدا مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بقيمة تقدر بنحو 11.250 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تقديم خدمات إدارة وتشغيل نظام إدارة التعلم، بهدف تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.
ويسعى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة في نظام إدارة التعلم وضمان كفاءة المنصة في تطويع أحدث التقنيات والممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني, على أن تشمل الخدمات المقدمة التشغيل والصيانة فيما يضمن استمرار العملية التعليمية والتدريبية على أكمل وجه.
وأوضحت أن مدة العقد 36 شهراً، ومن المتوقع ان يكون لهذا المشروع اثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, و2025, و2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تقديم خدمات إدارة وتشغيل نظام إدارة التعلم، بهدف تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.
ويسعى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة في نظام إدارة التعلم وضمان كفاءة المنصة في تطويع أحدث التقنيات والممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني, على أن تشمل الخدمات المقدمة التشغيل والصيانة فيما يضمن استمرار العملية التعليمية والتدريبية على أكمل وجه.
وأوضحت أن مدة العقد 36 شهراً، ومن المتوقع ان يكون لهذا المشروع اثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, و2025, و2026.